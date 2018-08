Política Presidenciável do partido Novo, Amoêdo declara patrimônio de R$ 425 milhões Ele é, até o momento, o candidato ao Palácio do Planalto mais rico dos seis com pedido de registro de candidatura já formalizados na Justiça Eleitoral

O candidato do partido Novo a presidente da República, João Amôedo, declarou à Justiça Eleitoral R$ 425 milhões em bens. Ele é, até o momento, o candidato ao Palácio do Planalto mais rico dos seis com pedido de registro de candidatura já formalizados na Justiça Eleitoral. No total, 13 chapas concorrem à sucessão de Michel Temer e devem solicitar o registro até esta qu...