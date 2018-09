Política Presidenciáveis retomam tom crítico a Bolsonaro Mote foi dado pelo próprio presidenciável do PSL, que fez foto em hospital simulando armas com as mãos; candidato lidera pesquisa Datafolha com 24%

Os candidatos ao Palácio do Planalto passaram a modular as manifestações de solidariedade a Jair Bolsonaro com a preocupação de que o episódio da semana passada, quando o candidato do PSL foi esfaqueado durante uma agenda de campanha, seja usado a seu favor na eleição. Apesar das manifestações de apoio ao deputado federal e o repúdio à violência, os presidenciáveis retomaram o tom...