Política Presidenciáveis criticam Bolsonaro após o pré-candidato ensinar criança a imitar arma As imagens causaram polêmica nas redes sociais, inclusive entre outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto

O pré-candidato à Presidência da República nas eleições 2018 Jair Bolsonaro (PSL) publicou na quinta-feira, 19, um vídeo gravado em Goiânia em que ensina uma menina a fazer o gesto de uma arma com as mãos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, inclusive entre outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Marina Silva (Rede) utilizou sua co...