Prescrição da pena é sugerida

Em memoriais da apelação do caso do triplex do Guarujá (SP), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindica o reconhecimento da prescrição da pena para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que lhe foram imputados. A defesa pediu também, prioritariamente, a absolvição de Lula. Os memoriais apresentados por oito advogados do petista aos desembarga...