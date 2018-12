Política Premiê de Israel desiste de ir à posse de Bolsonaro Benjamin Netanyahu, principal líder estrangeiro que participaria da cerimônia em Brasília, cancela presença devido à crise política em seu país

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não deve mais vir à posse do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, devido à antecipação das eleições em Israel, decidida na última segunda-feira (24). A cerimônia será realizada no próximo dia 1º. Netanyahu deve manter a visita ao Brasil, agendada para esta sexta-feira (28), mas voltará a Isra...