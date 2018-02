Prefeitura prorroga prazo para pagamento de IPTU com desconto

O prefeito Iris Rezende (MDB) decidiu prorrogar para 9 de março o prazo para pagamento do IPTU deste ano com desconto de 10%. A medida será oficializada com a publicação de Portaria da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

A decisão foi tomada pelo emedebista atendendo a pedido feito por vereadores, com articulação de Anselmo Pereira (PSDB), durante reunião na tarde de ontem. A medida é encarada no Paço como uma sinalização à sua base na Câmara de Goiânia, que está em fase de formatação.