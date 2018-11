Política Prefeitura de Goiânia quer nota A em boletim da STN de 2019 Prefeitura obteve nota C em boletim anual da Secretaria do Tesouro Nacional, mas garante que medidas de ajustes já foram adotadas

Com efeitos de medidas para reduzir o déficit da Previdência, a Prefeitura de Goiânia projeta alcançar nota A no boletim anual da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no ano que vem. O POPULAR mostrou ontem que a capital goiana piorou em sete itens de relatório da situação fiscal e está com nota C, o que indica baixa liquidez e impede a contratação de empréstimos com...