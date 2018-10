Política Prefeitura arrecada mais e quer zerar déficit ainda este ano Arrecadação própria do executivo municipal cresceu R$ 227,7 milhões nos primeiros oito meses do ano, montante indica elevação de 24,3% na receita nominal

A Prefeitura de Goiânia conseguiu elevar sua arrecadação própria em R$ 227,7 milhões nos primeiros oito meses do ano em relação ao mesmo período de 2017, um crescimento de 24,3% na receita nominal. Os maiores responsáveis pelo incremento foram o aumento de 31,7% na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de 18,4% no Imposto sobre Serviços (ISS). Com es...