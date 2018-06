Política Prefeitura anuncia mudanças no Portal da Transparência Folha de pagamento, receitas, despesas e contratos deverão ter sistemas mais fáceis de acessar

A Prefeitura de Goiânia anunciou, nesta quinta-feira (14), que o Portal da Transparência do município passará por algumas mudanças. Segundo o controlador-geral do município, Juliano Bezerra, a primeira atualização será na Folha de Pagamento, que vai deixar de ser apresentada em formato PDF. Ainda de acordo com o controlador, a ideia é que as informações sejam dispon...