Política Prefeitos do PROS devem seguir na base Com convênios de mais de R$ 12 milhões no Goiás na Frente, lideranças declararam apoio ao governador José Eliton

Depois de o PROS anunciar aliança com o grupo do senador e pré-candidato Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições de 2018, a maior parte dos prefeitos do partido deve permanecer na base do governador José Eliton. No posicionamento das lideranças ouvidas pelo POPULAR pesa, além das preferências políticas, o programa Goiás na Frente.No total, o PROS tem cinco prefeitos: José E...