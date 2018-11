Política “Prefeitos do PP esperam respaldo político de Baldy”, diz Adriano Avelar O deputado federal eleito concedeu entrevista ao POPULAR nesta terça-feira (6)

Após disputar eleição pela primeira vez, Adriano Avelar (PP) afirma que seu mandato de deputado federal é continuação do projeto iniciado em 2014 com o atual ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), que naquele ano foi eleito para ocupar cadeira na Câmara dos Deputados. “Pouco mais de dois anos depois ele saiu para assumir a pasta no governo federal. Os quase 20 p...