Política Prefeitos desconhecem ato Goianos afirmam não ter conhecimento de manifesto entregue por “representantes” a Bolsonaro, mas estimam que ao menos 200 estejam com candidato

Na terça-feira (23), um grupo que afirma representar 65% dos prefeitos brasileiros esteve com o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, para entregar um manifesto que teria sido assinado pelos representantes de 3.639 municípios. O único documento tornado público não cita as cidades, mas diz que, dos 246 prefeitos goianos, 202 declararam apoio a Bolsona...