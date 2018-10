Política Prefeito sanciona lei que regulamenta carreira de procuradores em Goiânia Solenidade de assinatura está marcada para terça-feira (30), às 9 horas, no Paço Municipal

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), assinará nesta terça-feira (30) a lei que regulamenta a carreira de procurador do município, estabelecendo prerrogativas e deveres, bem como plano de carreira para a categoria. A solenidade de assinatura da lei está marcada para às 9 horas no auditório do Paço Municipal e deve contar com a presença do procurador-geral do mun...