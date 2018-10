Política Prefeito envia novo projeto de data-base à Câmara Iris vetou o projeto anterior, que estabelecia pagamento retroativo a maio de 2017

A Prefeitura de Goiânia enviou nesta terça-feira (30) à Câmara Municipal um novo projeto de data-base dos servidores municipais. Segundo as propostas, as alíquotas de reajuste permanecem as mesmas, sendo de 4,08% para 2017 e 2,76% para 2018, mas o retroativo será pago em seis parcelas – antes, eram oito. Além do novo projeto, o prefeito também informou à Casa que ve...