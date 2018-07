Política Prefeito de Não-Me-Toque é afastado por assediar sexualmente servidoras Armando Carlos Roos (PP) deixou administração do município de 17 mil habitantes a 282 quilômetros de Porto Alegre e foi substituído nesta terça-feira, 17, pelo vice Pedro Paulo Falcão da Rosa

O vice-prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa (PP), assumiu nesta terça-feira, 17, a cadeira de chefe do executivo do pequeno município de 17 mil habitantes situado na região noroeste do Rio Grande do Sul, a 282 quilômetros da capital Porto Alegre. Rosa assumiu o cargo no lugar do prefeito Armando Carlos Roos (PP), afastado por ordem judicial sob acusação d...