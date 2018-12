Política Prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), é confirmado na Segov Prefeito de Formosa é o 13º nome do primeiro escalão do futuro governo anunciado por Ronaldo Caiado (DEM); vice, Gustavo Marques (Pros) vai assumir Prefeitura

Do grupo de emedebistas que apoiou Ronaldo Caiado (DEM) na disputa pelo Governo Estadual, o prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), foi oficialmente confirmado neste sábado (22) como o 13º nome da equipe do governador eleito, no comando da Secretaria de Governo (Segov). A informação de que ele seria o titular da pasta foi antecipada com exclusividade pelo POPULAR na...