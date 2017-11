Prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal prepara recurso ao TSE

Com mandato cassado por decisão unânime no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), prepara recurso especial e pedido de liminar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ser mantido no cargo até o julgamento do mérito. As medidas só podem ser protocoladas depois da publicação do acórdão da decisão de segunda-feira do TRE-GO, o qu...