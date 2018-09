Política Prefeito de Caldas Novas é preso em operação contra fraudes em licitação e lavagem de dinheiro Operação Negociata prendeu ainda outras oito pessoas incluindo agentes públicos e empresários

O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), foi preso na manhã desta quinta-feira (13) em operação que investiga fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro. Deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), com apoio das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, a Operação Negociata prendeu, além do prefeito, outras oito pessoas i...