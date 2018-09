Política Prefeito de Caldas Novas é libertado Evandro Magal foi solto com esgotamento da prisão temporária, que havia sido prorrogada a pedido do MP-GO

O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), preso no último dia 13 de setembro durante a Operação Negociata, foi solto na noite de sábado (22). O prefeito e outras oito pessoas foram detidos pela operação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que investiga fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Caldas Novas, n...