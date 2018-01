Prefeito de Arenópolis morre aos 29 anos

Atualizada às 11h30

O prefeito de Arenópolis, Flávio Júnior Vilela (MDB), de 29 anos, morreu por volta das 4h da manhã desta sexta-feira (26), no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia.

De acordo com o assessor Adair Fonseca de Sousa, Vilela estava com pancreatite aguda, ficou internado no hospital entre novembro e dezembro de 2017, perdeu 30 kg e voltou ao trabalho no final do ano passado. "Quinta a noite (25), ele passou por uma cirurgia no pâncreas, mas teve um infarto fulminante nessa madrugada e não resistiu", afirmou o assessor.

O velório do prefeito inicia por volta das 12h no salão paroquial São Pedro, no centro da cidade, e o sepultamento está programado para a manhã deste sábado (27).

A assessoria de comunicação do MDB Goiás divulgou uma nota lamentando a morte do prefeito. "Flávio Júnior Vilela e representava um dos exemplos da renovação nos quadros do partido. Neste momento de consternação, o presidente estadual do MDB, deputado federal Daniel Vilela, em nome de todo o partido se solidariza não apenas com os familiares de Flávio Júnior Vilela, mas também com a população do município em função de uma perda tão precoce", afirmou a nota do partido.

Perfil

Flávio Júnior Vilela nasceu em Arenópolis, era casado com Daiany Donato Castro Vilela, de 30 anos, e tinha duas filhas, de 9 e 6 anos. Vilela era fazendeiro e foi presidente do Sindicato Rural de Arenópolis antes de assumir como prefeito, em 1º de janeiro de 2017.