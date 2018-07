Política Prefeita rebate acusação sobre piso dos professores

A prefeita de Alvorada do Norte, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos (PSDB), afirma que o município paga o piso nacional dos professores, rebatendo a acusação do vereador Kleber Cebinho (SD). O POPULAR mostrou ontem que os gastos com diárias de viagens subiram, com pagamento de R$ 92,5 mil à prefeita no ano passado, e são alvos de apuração no TCM-GO e MP-GO, a pedido...