Política PRB comunica retirada da candidatura de João Campos

Em nota divulgada pelo WhatsApp, o PRB confirmou que retirou a candidatura do deputado federal goiano João Campos à Presidência da Câmara Federal e que vai convocar a bancada para apoiar o atual titular do cargo, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com o comunicado, Campos já havia combinado com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, e com o restante da bancad...