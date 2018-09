Política Prazo para requerer segunda via de título eleitoral termina nesta quinta-feira (27) Eleitores também podem votar com outros documentos

Termina nesta quinta-feira (27) o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado. O documento não é o único aceito no pleito de outubro e o eleitor pode se apresentar com outros, desde que seja oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou passaporte. Para solici...