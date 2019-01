Política PR oficializa apoio à reeleição de Maia para comando da Câmara Partido elegeu 33 deputados na eleição do ano passado, a sexta maior bancada

O líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA) oficializou nesta terça-feira, 8, o apoio de seu partido à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à reeleição para a Presidência da Câmara. Para ele, Maia é o único que reúne condições necessárias para encampar a agenda do governo no Congresso, principalmente em relação às pautas econômicas. "Maia é a pessoa certa,...