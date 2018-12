Política PR anuncia que vai integrar base aliada do governo Bolsonaro Partido possui a sexta maior bancada da Câmara, com 41 deputados

Terceira bancada a ser recebida pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, o PR anunciou nesta quarta-feira, 5, que vai integrar a base aliada do novo governo, mas que a adesão às propostas dependerá do convencimento dos parlamentares. Segundo o líder do partido na Câmara, deputado José Rocha (BA), só será possível "medir a temperatura" conforme as propostas econômicas f...