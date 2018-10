Política Próximo presidente do País terá de negociar com 30 legendas na Câmara Com maior fragmentação, grandes partidos perdem espaço

A Câmara dos Deputados começará o ano com o maior número de partidos representados desde a redemocratização do país. Serão 30 siglas com as quais o próximo presidente da República, a ser eleito no segundo turno, terá de negociar. Há quatro anos, foram eleitos deputados federais de 28 partidos diferentes. Em 2010, eram 22 legendas. Além do crescimento de bancadas a...