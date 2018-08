Política Próximo governo terá de concluir reformas, diz Temer Presidente acredita que ‘fincou estacas’ e que os próximos governantes terão que continuar com os ajustes

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (7) que o próximo presidente eleito no Brasil terá de concluir as reformas que não foram finalizadas em seu governo, como a reforma da Previdência Social. “Fincamos estacas, estabelecemos pilares que nenhum governante que venha conseguirá modificar. Ao contrário, vão ter que continuar com as reformas que começa...