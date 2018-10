Política PPS deverá ser independente em Governo Bolsonaro, afirma líder do partido Alex Manente também falou sobre uma possível fusão com o DEM

O líder do PPS na Câmara, deputado Alex Manente (SP), afirmou nesta terça-feira, 30, que o partido deverá adotar uma posição de independência em relação ao próximo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Para ele, não há consenso na bancada para ser oposição. "Grande parte da bancada entende que é necessário colaborar com o Brasil. Não se pode virar as costas...