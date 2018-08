Política PPS confirma nomes para vagas de deputados

O PPS confirmou a candidatura à reeleição do deputado federal Marcos Abrão e de 16 candidatos à Assembleia Legislativa, entre eles o deputado estadual Virmondes Cruvinel, durante convenção realizada ontem na sede do diretório estadual do partido, no setor Marista, em Goiânia. Único candidato à Câmara dos Deputados da legenda até o momento, Abrão afirmou que o partido p...