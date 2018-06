Política PPS confirma apoio à pré-candidatura de Antonio Anastasia ao Governo de Minas Além do PPS, PSD e PSC já confirmaram apoio atual senador mineiro

O PPS anunciou na manhã desta quarta-feira, 6, o apoio à pré-candidatura de Antonio Anastasia (PSDB) ao governo de Minas Gerais. Atual partido do ex-governador Alberto Pinto Coelho, o PPS é a terceira sigla a entrar para a base tucana que tentar retornar ao comando do Palácio da Liberdade.De acordo com o presidente estadual do PPS, Raimundo Benoni, a decisão foi to...