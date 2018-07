Política ‘Poupança de propinas’ faz ministro negar liberdade a ex-governador do MS Ao rejeitar pedido de André Puccinelli, ministro do STJ Humberto Martins destacou a 'movimentação de valores e bens e a sistemática ocultação de propinas', segundo esquema apontado pela CGU

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, negou pedido de liberdade do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB), preso na Operação Lama Asfáltica, no dia 20. Para o ministro, ao contrário do que alegou a defesa, ‘a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada e...