Política Posse e 'Fora, Bolsonaro' estão entre os assuntos do momento no Twitter As expressões #PossePresidencial e #ForaBolsonaro estão entre as hashtags mais utilizadas no Brasil e no mundo

Publicações enaltecendo a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, concorrem com comentários criticando o futuro presidente neste momento no Twitter. As expressões #PossePresidencial e #Fora Bolsonaro estão entre os assuntos do momento no Brasil e no mundo, de acordo com a rede social. Entre os internautas brasileiros, há destaques para o desfile do cortejo pre...