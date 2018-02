Posse de secretários tem tom de despedida

Com Marconi Perillo provável candidato a senador, evento fica marcado pelo discurso sobre transição do governador, que reafirma diálogo com José Eliton e “tranquilidade”

Marcello Dantas

Governador Marconi Perillo e o vice José Eliton ladeados por novos secretários: mais nomes em discussão