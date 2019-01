Política Posse de Bolsonaro vem com decretos Para construir “novo Brasil”, com menos Estado e mais produtividade, Bolsonaro usará o expediente com o objetivo de revisar atos praticados por outras gestões

Eleito com mais de 57,7 milhões de votos, Jair Bolsonaro vai ser empossado às 16h, no Congresso Nacional, como o 38.º presidente da República do Brasil. Aos 63 anos, Bolsonaro, filiado ao PSL, chega ao posto máximo do País após um ciclo de 22 anos de hegemonia do PSDB e do PT no Executivo federal. Nascido em Glicério (SP), o deputado federal fluminense por sete mandat...