Política Porsche, Maserati e Lamborghini de vice da Guiné são levados de prédio de luxo para Embaixada PF deflagrou Operação Salvo Conduto e identificou Claudinei Assis Ceconelli, funcionário de Teodoro Nguema Obiang, como o homem que retirou os carrões da garagem do monumental triplex de mil metros quadrados do Condomínio L'Essence’, avaliado em R$ 70 milhões

A Polícia Federal descobriu que, após a apreensão de US$ 16 milhões em dinheiro e relógios cravejados de diamantes com a comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial Teodoro Nguema Obiang, um funcionário dele retirou quatro carros de luxo da garagem de um edifício em São Paulo e levou para a Embaixada, em Brasília. O monumental apartamento t...