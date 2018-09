Política Por unanimidade, TSE aprova candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência, mesmo sendo réu Dos 13 candidatos a presidente da República, o TSE já aceitou o registro de 12

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (6), por unanimidade, o registro de candidatura do deputado Jair Bolsonaro, do PSL, à Presidência da República. Este foi o último dos 13 registros de candidaturas apresentados a ser julgado pela Corte. Durante o julgamento, o plenário do TSE afastou, por unanimidade, duas contestações que pesavam contra...