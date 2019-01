Política Por temer ameaças, Jean Wyllys desiste de mandato e diz que deixará o País Desde o assassinato de Marielle Franco, sua companheira de partido, o deputado federal eleito vive sob escolta policial

Eleito pela terceira vez consecutiva deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, com 24.295 votos, Jean Wyllys afirmou nesta quinta-feira (24) que não assumirá o mandato e que deixará o Brasil. Ele contou que a decisão foi tomada por conta das ameaças que sofre frequentemente. Ao jornal Folha de São Paulo, Wyllys disse que também pesou em sua decisão as recent...