Por recomendações médicas, Temer adia viagem à Ásia prevista para janeiro

A secretaria de comunicação da presidência da República informou nesta quinta-feira, 14, por meio de nota, que o presidente Michel Temer não vai mais viajar para a Ásia em janeiro como estava previsto.



"A viagem do presidente da República, Michel Temer, ao Sudeste Asiático, prevista anteriormente para o período de 05 a 13 de janeiro de 2018, foi adiada. Novas datas estão sendo negociadas pelo Itamaraty", diz a Secom.



A decisão de adiar a viagem segue recomendações médicas. Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, por conta de muitas horas de deslocamento com a viagem, e com o processo de recuperação do presidente, foi avaliado hoje que não seria indicado que o presidente fizesse a viagem.



Temer foi submetido ontem a um procedimento cirúrgico por conta de problemas urológicos. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo auxiliares, até o momento, a previsão de alta segue mantida para amanhã.