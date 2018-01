Por programa, Baldy fala em força-tarefa

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), e prefeitos de municípios do Rio para tratar da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida. “Estamos fazendo força-tarefa para que possamos não apenas manter a construção da Minha Casa, Minha Vida, com...