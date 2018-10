Política Por alianças, PT fala em flexibilizar plano de governo Depois de recuar sobre convocação de uma Assembleia Constituinte e falar em faixa de idade mínima para aposentadoria, petista adota discurso sobre segurança pública

Logo na largada da campanha no segundo turno, o PT já prepara uma flexibilização de seu programa de governo com o objetivo de ampliar alianças em torno de Fernando Haddad, candidato à Presidência da sigla. Os recuos se darão em pontos considerados sensíveis do programa, elaborado sob o comando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Entre os pontos está o recuo de Haddad e...