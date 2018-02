Policiais Federais indicam Ricardo Balestreri para ministro da Segurança Pública

O atual secretário-chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos de Goiás, Ricardo Balestreri, foi indicado pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) para o cargo de ministro da Segurança Pública. A instituição enviou uma carta ao presidente Michel Temer com o nome de Balestreri, que já foi titular da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP).

No texto enviado a Temer, a Fenapef destacou que o secretário tem histórico de estudos sobre Direitos Humanos. Durante o governo Lula, Balestreri comandou a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), presidiu a seção brasileira da Anistia Internacional e participou da formatação do programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

Temer anunciou, no último sábado (17), a criação do novo ministério. A equipe do governo ainda estuda se a pasta será criada por decreto.