Política Políticos de Goiás são homenageados no Prêmio Congresso em Foco 2018 Daniel Vilela (MDB), Ronaldo Caiado (DEM) e Delegado Waldir (PSL) foram lembrados pelo júri especializado e na votação popular

Daniel Vilela (MDB), Ronaldo Caiado (DEM) e Delegado Waldir (PSL) foram homenageados no Prêmio Congresso em Foco, em solenidade realizada na noite dessa segunda-feira (13). Daniel ficou em 10º na categoria Melhores Deputados do Ano de 2018, na votação do júri especializado. Delegado Waldir ficou em 3º lugar na categoria de mesmo nome, mas com votação popular, e em 2...