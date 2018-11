Política Política externa é tema de reuniões de Bolsonaro com embaixadores Na quarta (31), seguranças norte-americanos estiveram no condomínio onde mora o presidente eleito para verificar o local e observar eventuais ameaças e riscos

A agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), no Rio de Janeiro, inclui nesta quinta-feira (1º) o tema política externa. Inicialmente, ele se reúne com o embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Comara Hermoso. Depois, à tarde, será a vez de conversar com o embaixador dos Estados Unidos (EUA) no Brasil, P. Michael McKinley. Com forte representação na Uni...