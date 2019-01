Política Polícia Federal procurou Battisti nas embaixadas de Bolívia e Venezuela Italiano está foragido desde meados de dezembro de 2018

A Polícia Federal procurou o italiano Cesare Battisti nas embaixadas de Bolívia e Venezuela, após ele ter fugido de sua casa em Cananéia (SP) por conta da decisão do ex-presidente Michel Temer de extraditá-lo. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo, que diz que a PF questionou as duas representações diplomáticas se elas estariam dando abrigo a Batt...