Política Polícia Federal prende libanês acusado de financiar Hezbollah Apontado como operador financeiro do grupo, Assad Ahmad Barakat teve a prisão autorizada pelo Supremo; é acusado de lavar US$ 10 mi em cassino

Apontado pelos EUA como financiador do grupo islâmico Hezbollah, o libanês naturalizado paraguaio Assad Ahmad Barakat foi preso pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR) ontem. Barakat, de 51 anos, era considerado foragido pelas autoridades paraguaias, desde agosto de 2017, e estava na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados no mundo. O pedido do Paraguai...