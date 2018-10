Política Polícia Federal pede nova ação contra Temer Documento aponta que revelações de ex-executivo da Engevix incluem propina, com a anuência do presidente, relacionada a contrato para a obra da usina de Angra 3

Na conclusão do inquérito dos portos, o delegado da Polícia Federal (PF) Cleyber Malta solicitou a abertura de um novo inquérito para apurar revelações do ex-executivo da Engevix José Antunes Sobrinho em acordo de delação, homologado pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Sobrinho relata suposto pagamento de propina da Engevix para políticos ...