Polícia federal divulga parcial de dinheiro apreendido em bunker de Geddel e contagem continua

A Polícia Federal já contabiliza R$ 22,5 milhões apreendidos nesta terça-feira, 5, no bunker atribuído ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). O balanço é parcial, pois os policiais seguem contando as cédulas encontradas em caixas e malas na Operação Tesouro Perdido.



A ação foi deflagrada por conta de informações, obtidas pelos investigadores, de que o ex-ministro guardava num apartamento em Salvador material que poderia ser do interesse da Operação Bullish, que investiga o envolvimento de Geddel em desvio de recursos na Caixa Econômica Federal.



O peemedebista cumpre prisão domiciliar em seu apartamento, em Salvador, sem tornozeleira eletrônica. A defesa de Geddel, contatada na manhã desta terça, não se pronunciou.



Navegue pelo assunto