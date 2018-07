Política Polícia Federal apura invasão ao Ministério do Trabalho Em Brasília, funcionários da pasta encontraram documentos e equipamentos jogados no chão

Pelo menos duas salas do edifício sede do Ministério do Trabalho foram invadidas e os móveis foram revirados durante o fim de semana, de acordo com informações preliminares da própria pasta. Ao chegarem para trabalhar nesta segunda-feira, 16, servidores encontraram os móveis abertos e todo o material jogado pelo chão. A Polícia Federal isolou a sobreloja do prédio - a...