Política 'Pode haver alguém tão íntegro como eu, mas mais não tem', diz Alckmin Ele é acusado de ter recebido da concessionária CCR R$ 5 milhões para campanha por caixa 2

Defendendo-se das acusações de suposto recebimento de caixa dois na campanha de 2010, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta segunda-feira, 21, não haver alguém mais "íntegro" do que ele. Reportagem da Folha de S.Paulo publicada no domingo, 20, revela que a concessionária CCR narrou ao Ministério Público de São Paulo ter contribuído com R$ 5 mi...