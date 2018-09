Política PMs buscavam dinheiro em SP Um dos policiais teria ido a São Paulo 11 vezes só em 2014 para trazer valores para Goiás

Com papéis definidos, o esquema apontado na operação Cash Delivery, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), mostra que policiais militares do Estado de Goiás eram utilizados para buscar dinheiro da empreiteira Odebrecht em São Paulo e trazer para Goiânia. O candidato ao Senado e ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ...